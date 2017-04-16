СКА победил «Металлург» в пятом матче и стал обладателем кубка Гагарина — 2017

Петербургский СКА в Магнитогорске выиграл пятый матч финала Кубка Гагарина с «Металлургом» со счётом 5:3 и стал обладателем КГ-2017, выиграв серию с общим счётом 4-1. Команда Олега Знарка на пути к награде проиграла лишь два матча в плей-офф.К 24-й минуте матча хозяева выигрывали со счётом 2:0 благодаря голам Оскара Осалы и Виктора Антипина. «Армейцы» ответили тремя шайбами в исполнении Никиты Гусева, Александра Барабанова и Евгения Дадонова во втором периоде, выйдя вперёд — 3:2. На старте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук увеличил разрыв в счёте, но Ярослав Косов своим голом почти сразу сократил разницу до минимума. Несмотря на финальный штурм, «Магнитка» не сумела перевести встречу в овертайм, а за 75 секунд до конца игры Сергей Плотников забил гол в пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.