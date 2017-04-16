Чернышенко: финал сезона-2016/17 удался и был достойным, выиграли все

Президент КХЛпосле победы СКА в финале Кубка Гагарина подвёл итоги сезона.«Все согласятся, что сезон был достойным. Хотелось, чтобы он был длиннее. Была бескомпромиссная борьба, «Металлург» бился до конца. Выиграли все, бились два чемпиона. Получился напряжённый чемпионат и напряжённая работа. Хочется поблагодарить наших болельщиков за преданность хоккею. И поздравить СКА – чемпиона девятого предъюбилейного сезона КХЛ. Этот сезон удерживает рекорд посещаемости, телевизионных рейтингов. Надеемся, что юбилейный получится ещё интереснее. Считаю, что финал удался. Сложно представить момент драматичнее, нежели победа в Магнитогорске. Мы представляем эмоции здесь и ликование в Санкт-Петербурге», — сказал Чернышенко в эфире «Матч ТВ».