А. Медведев: в третий раз выиграть Кубок Гагарина будет ещё труднее

Член совета директоров СКАпрокомментировал победу питерской команды в розыгрыше Кубка Гагарина.«Игра была высочайшего уровня, очень драматичная. Проигрывали 0:2, потом сравняли. Казалось бы, при счёте 4:2 игра была уже сделана, но «Магнитка» — очень хорошая команда. Они смогли сократить разрыв в счёте, бились до конца. Надо отдать им должное. Решающую роль сыграло мастерство, воля к победе, преданность, дружба. Все факторы сыграли свою роль, но главное – это команда. Сегодня была именно командная победа. Это второй Кубок Гагарина для СКА. Второй раз всегда тяжелее выигрывать, а третий будет ещё тяжелее», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.