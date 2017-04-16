СКА впервые стал чемпионом России по хоккею

Санкт-петербургский СКА после завоевания Кубка Гагарина сезона-2016/17 впервые стал чемпионом России.Для питерских «армейцев» этот кубок Гагарина стал вторым в истории, первый раз они стали обладателями трофея в сезоне-2014/15, но тогда чемпион России определялся по итогам регулярного чемпионата, и им стал московский ЦСКА.До этого лучшим достижением команды в чемпионатах СССР и России были серебряные медали сезона-2014/15.Магнитогорский «Металлург» стал обладателем серебряных медалей чемпионата России, а бронза досталась ярославскому «Локомотиву».Посмотретьможно также на официальном канале «Чемпионата» в YouTube.