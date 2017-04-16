Витолиньш: посвящаю эту победу всем болельщикам СКА

Тренер СКАподелился впечатлениями после победы своей команды в Кубке Гагарина.«Это мой первый год в СКА. Трудно прижиться в один год в команде, где такие мастеровитые ребята, поставить игру, чтобы они понимали, что мы от них требуем. Много работы потребовалось. Плюс ещё большое давление было. Клуб с большим именем, этого от него все ждали. То, что Коскинен отыграл финальную серию, было решением тренера по вратарям. Каждый из нас отвечает за своё. Шестёркин показал себя с отличной стороны, по его игре даже не было ни малейшего сомнения, что он не дрогнет. Но так получилось, что отдали предпочтение Коскинену. Получилось так, что мы пропустили лёгкие голы. Мы сказали, что у нас свои моменты есть, и, чтобы их реализовать, надо попадать. Не надо было впадать в панику, таскать по одному и спасать родину. Надо дальше играть, времени было достаточно. И большинство всё решило, в меньшинстве выстояли, это было немаловажным фактором.Сказалось ли на розыгрыше большинства отсутствие Дацюка? Может быть, да, оно сказалось. Он был тем игроком, который успокаивал в нужные моменты команду. Он был всегда в нужное время, в нужном месте, выходил на решающие вбрасывания и успокаивал всех своими действиями. Хорошо, что у нас нашлась замена, ребята его подменили. В этом году выиграла команда, у нас не было так, что кто-то из игроков ярко выделился. Так сложилось, что мы эти игры выиграли, но любой соперник был достойным. Если вспомнить первый матч с «Витязем», он был напряжённым, ещё чуть-чуть, и мы бы не знали, как она пойдёт. Эту победу я хотел бы посвятить всем болельщикам СКА, своей семье и всем любителям хоккея, кто болел за СКА», — сказал Витолиньш в эфире «Матч ТВ».