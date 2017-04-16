Президент КХЛ: судейские решения были по игре, а реакция проигравших понятна

Президент КХЛпосле победы СКА в Кубке Гагарина поделился мнением о работе судей на финальной серии.«На домашней арене предыдущего обладателя кубка Гагарина определилась сильнейшая команда. Остаётся поблагодарить «Металлург» за бескомпромиссную борьбу и поздравить СКА, который стал четвёртым в когорте двукратных обладателей кубка Гагарина. Победа заслуженная, уважаемая, был большой труд. Команда высочайшего уровня. Спасибо вам, что внимательно следите, критикуете. Это всё работает на нашу общую цель, чтобы игра в хоккей была более интересной и справедливой. Напряжённый сезон. Не знаю, будет ли в лиге когда-нибудь столько клубов. Отсюда больше 1000 игроков, почти 200 игровых дней, 870 игр. Серьёзная нагрузка, испытание. Будем работать над тем, чтобы лига стала ещё сильнее и интереснее.Некоторые болельщики недовольны судейством? Вы знаете, во время плей-офф, когда эмоции достигают предела и такого накала, вполне естественная реакция тех, кто проигрывает. Мы опираемся на профессиональное мнение нашего судейского корпуса. Все судейские решения были по игре», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.