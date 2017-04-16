Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Президент КХЛ: судейские решения были по игре, а реакция проигравших понятна

16 апреля 2017, воскресенье. 18:36. Хоккей
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после победы СКА в Кубке Гагарина поделился мнением о работе судей на финальной серии.

«На домашней арене предыдущего обладателя кубка Гагарина определилась сильнейшая команда. Остаётся поблагодарить «Металлург» за бескомпромиссную борьбу и поздравить СКА, который стал четвёртым в когорте двукратных обладателей кубка Гагарина. Победа заслуженная, уважаемая, был большой труд. Команда высочайшего уровня. Спасибо вам, что внимательно следите, критикуете. Это всё работает на нашу общую цель, чтобы игра в хоккей была более интересной и справедливой. Напряжённый сезон. Не знаю, будет ли в лиге когда-нибудь столько клубов. Отсюда больше 1000 игроков, почти 200 игровых дней, 870 игр. Серьёзная нагрузка, испытание. Будем работать над тем, чтобы лига стала ещё сильнее и интереснее.

Некоторые болельщики недовольны судейством? Вы знаете, во время плей-офф, когда эмоции достигают предела и такого накала, вполне естественная реакция тех, кто проигрывает. Мы опираемся на профессиональное мнение нашего судейского корпуса. Все судейские решения были по игре», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

>>> Размагнитить и вернуть себе! СКА выиграл второй Кубок Гагарина

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Дмитрий Чернышенко
Новости. Хоккей
16 апреля 2017, воскресенье
19:29 Галуцен: «Калгари» играл хорошо за исключением первых минут встречи с «Дакс»
19:02 Тимченко: надеюсь, Ковальчук, Шипачёв и Дадонов останутся в СКА и сыграют на ОИ
19:00 Дадонов: сейчас эмоций больше, чем когда я выигрывал Кубок Гагарина в 2015-м
18:59 Дергачёв: раньше только мечтал о победе. А тут вдруг раз-раз – и нормально
18:58 Зубарев: по судейству вообще не те разговоры, СКА выиграл заслуженно
18:55 Барабанов: у меня уже два кубка Гагарина? Это команда, не от меня зависит
18:49 Коскинен: в прошлом году СКА был тёмной лошадкой, а нынче на нас давили
18:46 Тимченко: сейчас в КХЛ не то коррумпированное судейство, которое было раньше
18:45 Как СКА отмечал завоевание кубка Гагарина. Первые фото из чемпионской раздевалки
18:42 Плотников: СКА помогают судьи? Посмотрите на статистику бросков, там всё ясно
18:40 Шестёркин: решение о том, что в плей-офф играл Коскинен, было оправданным
18:40 Белов: полнейшее опустошение, завтра проснусь и всё осознаю
18:38 Знарок стал первым тренером, выигравшим Кубок Гагарина три раза
18:37 Р. Ротенберг: комментировать судейство должны профессионалы
18:36 Президент КХЛ: судейские решения были по игре, а реакция проигравших понятна
18:34 Витолиньш: посвящаю эту победу всем болельщикам СКА
18:32 СКА впервые стал чемпионом России по хоккею
18:26 А. Медведев: в третий раз выиграть Кубок Гагарина будет ещё труднее
18:24 Олег Знарок обратился к игрокам СКА после завоевания кубка Гагарина
18:22 СКА выиграл Кубок Гагарина с рекордной разницей выигранных матчей
18:10 Чернышенко: финал сезона-2016/17 удался и был достойным, выиграли все
18:01 Кошечкин: в финале наибольшая опасность исходила от команды СКА
17:51 MVP Кубка Гагарина 2017 года стал Василий Кошечкин
17:39 СКА победил «Металлург» в пятом матче и стал обладателем кубка Гагарина — 2017
17:26 Ракелль: «Анахайм» играл хорошо и заслужил тот голевой рикошет
17:05 «Металлург» Мг — СКА: Плотников разбил стекло после силового приёма на Косове
16:59 Лавиолетт: не ожидали, что «Нэшвилл» так удачно начнёт серию с «Чикаго»
16:35 Летестю: не ждал, что арена будет скандировать имя Кассиана, его считали злодеем
16:10 Группа зрителей в вип-ложе «Арены Металлург» одета в форму судей с нашивками СКА
16:00 Маклеллан: когда я думаю о Кассиане, мне вспоминается Даррен Маккарти
15:55 И. Воробьёв: хочу извиниться за чересчур эмоциональную реакцию в прошлом матче
15:31 Хэмилтон: «Калгари» нельзя сдаваться, дома мы постараемся развернуть серию
15:05 Кассиан: я хотел заслужить уважение партнёров, в «Эдмонтоне» интересно играть
14:38 Сборная Швеции пригласила на Еврочеллендж 17-летнего хоккеиста
14:26 Пресс-секретарь Трампа: болеет ли президент за «Кэпиталз»? Об этом мы не говорим
14:10 Стали известны составы «Металлурга» Мг и СКА на пятый матч финала Кубка Гагарина
13:59 Капанен — 1-й за 14 лет игрок «Торонто», забивший гол в овертайме матча плей-офф
13:45 Тротц: возможно, в нашей серии с «Торонто» будет ещё пять матчей
13:44 «Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с защитником Реддекоппом
13:28 Кенневилль: один из самых плохих матчей, которые могут быть у игроков
13:03 Источник: «Ак Барс» вернул нападающего Михеева из «Кузни»
13:02 Лукоянов: всё у «Ак Барса» впереди
12:41 Свечников стал первой звездой матча АХЛ, он набрал 4 очка
12:07 Галиев прервал 11-матчевую серию без очков, он набрал 40 очков в «регулярке» АХЛ
12:02 Капанен, Ринне и Фанёф — звёзды дня в НХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+