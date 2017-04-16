Р. Ротенберг: комментировать судейство должны профессионалы

Вице-президент СКАпрокомментировал итоги финальной серии Кубка Гагарина, которая завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга.«Были моменты, в которых мы ошибались, но мы преодолевали все трудности как настоящая команда с большой буквы. Было очень непросто и с магнитогорским «Металлургом», и с московским «Динамо», с «Локомотивом» была сложнейшая серия. Ребята просто молодцы, надо отдать должное всей команде. Была взаимовыручка, а в этом и заключается командная победа. Несмотря на то что у нас были травмы, у нас капитан вылетел, Павел Дацюк. Вячеслав Войнов также не смог сыграть. Но у нас нашлись люди, которые заняли лидерские позиции, и это по ходу плей-офф! Это говорит о силе команды. Наш воспитанник Саша Дергачёв забил в финале, Илья Ковальчук сегодня забил победную шайбу – это была кульминация сезона.Разговоры про судейство? Таких разговоров всегда очень много. И в футболе, и в разных лигах. Это должны комментировать профессионалы. Сегодня судья ошибся: в него попала шайба, и магнитогорцы забили свой третий гол. Что мы теперь можем предъявить ему в этой ситуации?! Он тоже человек. Да, он ошибся, но комментировать эти вещи должны профессионалы. Мы выиграли второй Кубок Гагарина, и это уже другие эмоции. Второй раз победить – это тяжелее. И сопротивления стало больше, и история уже совсем другая. Сейчас она пишется заново. Считаю, что победить во второй раз было намного труднее. Это результат нашей работы, которая показывает, что мы на правильном пути», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.