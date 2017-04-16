Знарок стал первым тренером, выигравшим Кубок Гагарина три раза

Главный тренер сборной России и санкт-петербургского СКАстал первым тренером, выигравшим Кубок Гагарина трижды.16 апреля СКА добился победы над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче финала Кубка Гагарина и стал обладателем трофея.В 2012 и 2013 годах Знарок привёл московское «Динамо» к победе в плей-офф КХЛ, а в сезоне-2016/17 он повторил этот успех со СКА. Также трёхкратными обладателями кубка стали помощники Знарка — Харийс Витолиньш, Владимир Федосов и Рашит Давыдов.Посмотретьможно также на официальном канале «Чемпионата» в YouTube.