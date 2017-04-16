Белов: полнейшее опустошение, завтра проснусь и всё осознаю

Защитник СКАподелился впечатлениями от победы в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» со счётом 5:3.«Полнейшее опустошение. Не физическое, а больше ментальное. Всё отдали, понимали, что ни в коем случае нельзя домой возвращаться. «Металлург» такая команда, что в один миг может всё перевернуть. Хорошо, что отдали всё, что у нас есть, и победили. Что с нами случилось в начале матча? Голы пропустили. Естественно, такой установки не было. В свою игру играли, но залетели шайбы. Начиная со второго раунда все серии были суперсложными. Уже никаких сил нет. «Магнитка» — игровая команда, она показывает хороший хоккей, с ней интересно играть. У них не такой стиль, как у ЦСКА. Хоккей был красивый. Усталость такая, что завтра проснусь и всё осознаю», — сказал Белов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.