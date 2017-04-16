Шестёркин: решение о том, что в плей-офф играл Коскинен, было оправданным

Голкипер питерского СКАподвёл итоги победы своей команды в розыгрыше Кубка Гагарина.«Эмоции только положительные. Слава богу, серия для нас сложилась удачно, мы стали чемпионами, так что всё прекрасно. Как воспринял тот факт, что в плей-офф играл Коскинен? Это было тренерское решение. Как видите, оно оказалось оправданным. Мыслей о чемпионате мира пока никаких нет. Мысли пока только о том, как долететь домой, увидеться с родителями. Не могу сказать, какая серия в плей-офф была самая сложная в этом году. Каждый соперник проявил себя с лучшей стороны, было очень тяжело, но ребята бились, ложились под шайбу и забивали в нужные моменты», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.