Тимченко: сейчас в КХЛ не то коррумпированное судейство, которое было раньше

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКАпосле победы своей команды в Кубке Гагарина поделился мнение о судействе.«Президент ИИХФ Рене Фазель логично объясняет, что наше отношение к судейству очень низкой культуры. И в этом самая главная проблема. Да, судьи делают ошибки. Но это не то коррумпированное судейство, которое было раньше в лиге. Этого сегодня нет. Мы все хотим видеть красивый хоккей, честную игру. На мой взгляд, эмоции зашкаливают. Я рад, что мы выиграли. Мне кажется, что игра была очень интересной и напряжённой. Было много силовых приёмов. Я испытываю с одной стороны радость, а с другой – опустошение. Напряжение всего плей-офф тяжёлое. Не смог досмотреть матч в Питере, когда мы выиграли только во втором овертайме. Меня трясло, не мог выдержать. Сейчас всё закончилось, и мы опустошены», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.