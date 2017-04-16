Дергачёв: раньше только мечтал о победе. А тут вдруг раз-раз – и нормально

Нападающий питерского СКАпрокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Гагарина.«Какие тут могут быть эмоции? Говорить какие-то заурядные слова типа «эмоции положительные» будет просто не в тему. Я просто счастлив, что наконец-то выиграл. Я только сейчас понял, где нахожусь и что случилось. Только что «проснулся». Эта победа дорогого стоит. Раньше я только мечтал об этом, смотрел, как мужики радуются. Думал, насколько же это круто, но понимал, насколько я далёк от этого. А тут вдруг раз-раз – и нормально», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.