Дадонов: сейчас эмоций больше, чем когда я выигрывал Кубок Гагарина в 2015-м

Нападающий СКАсравнил уровень эмоционального накала после побед своей команды в Кубке Гагарина в 2015 году и сейчас.«Я не могу описать свои эмоции. Мне кажется, их даже больше, чем когда я в первый раз завоевал Кубок. Тогда я особо не знал, чего ждать, а сейчас знал, поэтому хотел этого. При счёте 0:2 тяжело было. Может быть, с нас было снято напряжение, и мы успокоились. Конечно, мы верили в то, что выиграем — зачем выходить тогда? Второй раз выигрываю Кубок не при своих болельщиках? Если об этом думать, то никогда не выиграешь, поэтому без разницы. Меня назвали злым гением «Магнитки»? Я не думаю об этом вообще», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.