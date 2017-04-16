Галуцен: «Калгари» играл хорошо за исключением первых минут встречи с «Дакс»

Главный тренер «Калгари Флэймз»подвёл итоги после окончания второго матча серии плей-офф Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (2:3, 0-2 в серии).«Считаю, мы играли хорошо за исключением нескольких первых минут встречи. Не скажу, что мы плохо смотрелись в первом периоде. Во втором периоде мы контролировали ход матча. А третий период получился практически равным, кроме концовки.Мы могли сегодня выиграть. Матч получился равным, настоящая битва. Сопернику чуть повезло с большинством, и они победили», – цитирует Галуцена официальный сайт НХЛ.