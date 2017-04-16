Витолиньш: однажды я видел, как фанаты собирались бить команду-победителя

Тренер СКАподелился впечатлениями от победы своей команды в Кубке Гагарина.«Как отношусь к тому, что нам вручали кубок Гагарина под свист болельщиков? Так у нас и с «Динамо», по-моему, было так же. Когда играешь на выезде, то, конечно, болельщикам хочется, чтобы выиграла их команда. Это всегда было. Я видал вещи и похуже. Как-то в Швейцарии я видел, как фанатский сектор собирался выскочить на лёд и драться со всеми игроками команды гостей. Победители буквально схватили кубок, а затем в коньках и форме быстро сели в автобус и уехали, потому что думали, что их сейчас разорвут.Разговоры о судействе? Надо наслаждаться хоккеем, а не тем, что творится вокруг него. Надо поднимать свою лигу на тот уровень, чтобы ей все восторгались. А это в первую очередь зависит от вас, журналистов. Если вы не будете уделять этому внимание, то всё будет восприниматься совсем по-другому. Если почитать про НХЛ, там такие вопросы вообще не задают. Есть судьи, есть комитет, который всё это разбирает. Наша задача – поднимать игру на тот уровень, чтобы им все восторгались, чтобы хоккей был спортом номер один в стране», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.