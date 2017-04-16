Кожевников: удар в спину Коваржу был нехороший, это не красит Ковальчука

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением относительно возможного ухода Ильи Ковальчука из СКА, а также оценил эпизод в первом периоде решающего матча финала с магнитогорским «Металлургом», когда он толкнул Яна Коваржа в спину.«Это не наше решение, сохранить Ковальчука или нет. Да, лидеры в СКА показывают очень хороший хоккей. Но у Ковальчука бывают нехорошие вещи: в победном сезоне за ним был подленький ударчик по ноге, и сейчас удар Коваржа был нехороший. Конечно, это не красит Илью», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.