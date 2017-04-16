Сушинский: в хоккей играет команда, а не один Мозякин, он сделал всё, что мог

Бывший нападающий сборной России и СКАпохвалил оборону СКА, которая смогла надёжно сыграть против звена Сергея Мозякина в финальной серии с магнитогорским «Металлургом».«Игры со СКА стали стали худшей из серий плей-офф для Сергея Мозякина за последние годы? Вы опять свалились на личности. В хоккей играет вся команда, а не один Сергей Мозякин. Наверное, он сделал всё, что мог. Стоит отметить оборону СКА, которая не дала ему ничего сделать. Поэтому здесь ей нужно отдать больше похвалы», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.