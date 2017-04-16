Сборная России U17 обыграла Чехию на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России до 17 лет со счётом 3:0 переиграла команду Чехии в третьем матче Турнира пяти наций, проходящего в Дмитрове.Стартовая пятёрка на игру осталось той же, что и в победном матче против швейцарцев. На лёд вышла пара защитников Роман Калиниченко – Никита Солопанов и тройка нападения Егор Соколов – Максим Шабанов – Юрий Платонов. Место в воротах занял Амир Мифтахов.Начало матча осталось за соперником, но благодаря убедительной игре нашего вратаря ни один из бросков чехов не достиг цели. В самой концовке двадцатиминутки соперники нанесли точный бросок, но видеоповтор показал: шайба оказалась в воротах уже после сирены.Во втором периоде сборная России начала действовать совсем по-другому. Игроки заметно добавили в активности, в результате выросло количество бросков. Правда, точность раз за разом подводила нашу команду. И только за три секунды до конца периода Григорию Денисенко наконец удалось открыть счёт матча.А в начале третьего периода Дмитрий Завгородний оформил дубль и снял все вопросы о победителе этого матча. 3:0 — уверенная победа сборной России. Завтра наша команда проведёт заключительную игру турнира, соперником станет команда Швеции. Начало игры в 18:00 мск.