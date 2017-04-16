Капанен: в ситуации с моим голом вся слава должна уйти Мартину и Бойлу

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс»после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 2ОТ) поделился мнением о своём забитом голе в овертайме.«В ситуации с победным голом вся слава должна уйти Мэтту Мартину и Брайану Бойлу, ведь именно они проделали всю работу у бортов и буквально выгрызли шайбу для меня. Если я не ошибаюсь, один из защитников „Вашингтона“ потерял клюшку в том эпизоде, что освободило пространство для манёвра. Безусловно, Бойл сделал фантастическую передачу, после чего мне оставалось направить снаряд по сути в пустые ворота», — цитирует Капанена официальный сайт лиги.