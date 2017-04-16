ЮЧМ-2017: финны разгромили Латвию, Беларусь уступила Швеции

На юношеском чемпионате мира — 2017 завершились очередные матчи группового этапа.Сборная Латвии потерпела крупное поражение от команды Финляндии, встреча завершилась со счётом 2:7. В составе победителей хет-трик на свой счёт записал Йоки Иконен. Финны выиграли все три свои игры на турнире, Латвия все свои матчи проиграла.Сборная Беларуси в упорной борьбе уступила Швеции со счётом 2:3. Встреча близилась к овертайму, но за 12 секунд до конца основного времени Эмиль Бемстрём принёс «Тре крунур» победу.