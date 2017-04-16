А. Медведев: Дворковича перехлестнули эмоции, СКА в прошлом тоже обсуждал судей

Член совета директоров СКАпрокомментировал высказывания вице-премьера РФ, который высказал недовольство работой судей на финальной серии Кубка Гагарина.«Я с Аркадием Владимировичем Дворковичем близко знаком, встречался с ним на хоккейной площадке не раз, но такие высказывания заставляют меня задуматься. Я знаю, что он сам болельщик «Спартака», а совсем недавно узнал, что его жена – болельщик «Магнитки», поскольку она член совета директоров Магнитогорского металлургического комбината. Может быть, это совпадение, но я с ним категорически не согласен. Он сейчас снова выступил, сказал, что судьи благоволили СКА. Ну это ерунда. Атакующая команда, произвела более 200 бросков. Против атакующей команды всегда больше нарушают правила. СКА в прошлом тоже любил обсуждать судейство, потом бросил это. Дворкович – хороший руководитель, думаю, его просто эмоции перехлестнули», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.