ХК «Ростов» стал победителем первенства Высшей хоккейной лиги

ХК «Ростов» из Ростова-на-Дону в пятом матче финальной серии обыграл смоленский «Славутич» со счетом 3:2 и стал обладателем главного трофея первенства Высшей хоккейной лиги — Кубка Федерации.Таким образом, клуб из Ростова-на-Дону завоевал также золотые медали Всероссийского соревнования по хоккею сезона-2016/17, а смоленский «Славутич» стал обладателем серебряных медалей. Ранее в матче за 3-е место «Мордовия» из Саранска обыграла ХК «Тамбов» и завоевала бронзовые медали.