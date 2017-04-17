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«Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты» третий матч серии, Тарасенко набрал 1 очко

17 апреля 2017, понедельник. 01:25. Хоккей
«Сент-Луис Блюз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Встреча представителей Западной конференции состоялась в «Скоттрэйд-центре» в Сент Луисе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Сент-Луиса» отличились Колтон Парэйко (4-я минута), Джейден Шварц (36) и Александер Стин (59). За «Миннесоту» шайбу забросил Чарли Койл (33).

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, его коллега по амплуа Иван Барбашев провёл на льду 15 минут. Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен отразил 40 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Сент-Луис» повёл в серии — 3-0.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
16 апреля 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Парэйко (Берглунд, Перрон) – 03:25 (5x5), 1:1 – Койл (Паризе, Сутер) – 32:59 (5x5), 2:1 – Шварц (Стин, Тарасенко) – 35:19 (5x4), 3:1 – Стин (Берглунд, Соботка) – 58:49 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Уайлд Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Кубок Стэнли НХЛ
Новости. Хоккей
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