«Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты» третий матч серии, Тарасенко набрал 1 очко

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Встреча представителей Западной конференции состоялась в «Скоттрэйд-центре» в Сент Луисе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.В составе «Сент-Луиса» отличились Колтон Парэйко (4-я минута), Джейден Шварц (36) и Александер Стин (59). За «Миннесоту» шайбу забросил Чарли Койл (33).Нападающий «Блюз»отметился голевой передачей, его коллега по амплуа Иван Барбашев провёл на льду 15 минут. Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен отразил 40 бросков по своим воротам.Таким образом, «Сент-Луис» повёл в серии — 3-0.