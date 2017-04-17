Хет-трик Гюнцеля и 3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус» в ОТ

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.
В основное время в составе «Питтсбурга» по дублю оформили Джейк Гюнцель (4-я и 52-я минуты) и Брайан Раст (26, 34). За «Коламбус» два гола забил Кэм Аткинсон (1, 6), по одному — Зак Веренски (7) и Брэндон Дубински (56). Победу «Питтсбургу» принёс точный бросок Гюнцеля, который оформил хет-трик на 14-й минуте овертайма.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал 3 голевые передачи. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский сделал 42 сейва.
Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Питтсбурга».