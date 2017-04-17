«Монреаль» вышел вперёд в серии с «Рейнджерс», Радулов набрал 2 очка

«Монреаль Канадиенс» добыл победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.В составе «Монреаля» голы на свой счёт записали Арттури Лехконен (38-я минута), Ши Уэбер (48) и(56). Также на счету россиянина голевая передача. У «Рейнджерс» отличился Брэди Шей (58). Защитник «Монреаля» Андрей Марков провёл на льду 25 минут.Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля». Четвёртый матч противостояния также состоится в Нью-Йорке 19 апреля.