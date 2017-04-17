«Сент-Луис» повёл в серии Кубка Стэнли 3-0 впервые за 16 лет, «Питтсбург» — за 8

«Сент-Луис Блюз» в матче первого раунда Кубка Стэнли обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 3:1 и увеличил своё преимущество в серии — 3-0. В последний раз такое преимущество в противостоянии Кубка Стэнли «Блюз» имели в 2001 году, когда в полуфинале конференции прошли «Даллас Старз» (4-0).Также со счётом 3-0 в серии с «Коламбус Блю Джекетс» ведёт и «Питтсбург Пингвинз» после сегодняшней победы в овертайме — 5:4. В 2009 году «Пингвинз» в последний раз имели подобное преимущество — тогда в финале конференции они прошли «Каролину Харрикейнз» (4-0).