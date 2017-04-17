Радулов: у «Монреаля» всё хорошо, но надо выиграть четыре матча

Нападающий «Монреаль Канадиенс»прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1), после которой счёт в серии стал 2-1 в пользу его команды. Россиянин в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу.«Всё это хорошо, но надо выиграть четыре матча. Может быть, нам предстоит провести ещё четыре игры. Сегодня можно порадоваться, а потом надо готовиться к следующей встрече. Ещё ничего не завершено, надо играть. Следующий матч будет очень важным. Они будут очень стараться, а мы должны сыграть в наш хоккей.Мой гол? Я остался в средней зоне. Постарался открыться, и мне отдали шайбу. Дано переиграл соперника, шайба оказалась там, и я первым успел к ней. Воспользовался моментом. Всё быстро произошло. Хорошо, что мы победили. Это главное», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.