Жюльен: чтобы победить в плей-офф, нельзя допускать серьёзных просчётов

Наставник «Монреаль Канадиенс»прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1), после которой счёт в серии стал 2-1 в пользу его команды.«Очень хороший матч на выезде. Ошибки были, иначе не бывает. Но наши ребята были сконцентрированы от начала и до конца. Мы хорошо действовали в обороне и в атаке, хорошо сыграли в неравных составах. Мы забили в большинстве, не пропустили в меньшинстве. Все молодцы. Для того чтобы победить в плей-офф, нельзя допускать серьёзных просчётов», — приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.