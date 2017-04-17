Лехконен – первый с 1996 года финский новичок «Монреаля», забивший в плей-офф

Форвард «Монреаль Канадиенс»в матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1, счёт в серии – 2-1) открыл счёт и был признан второй звездой матча.21-летний нападающий стал первым с 1996 года финским новичком «Канадиенс», забросившим шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удалось Саку Койву, который отличился в четвертьфинальной серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». В трёх матчах текущего плей-офф на счету Лехконена 1 (1+0) очко.