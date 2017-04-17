Сеничев: выражаю благодарность ФХР за возможность принять матчи сборной России

Директор «Трактора»высказался о матчах Еврочелленджа и юниорском чемпионате мира 2018 года. Челябинск получил право провести эти матчи.Уважаемые болельщики! Сегодня я с большим удовольствием ещё раз хочу вспомнить матчи сборной России, которые прошли в Челябинске на прошлой неделе. Первые в истории международные матчи нашей сборной в Челябинске.От имени «Трактора» я выражаю огромную благодарность Федерации хоккея России за реализацию идеи губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского, предоставленную городу возможность принять это интересное событие. Многие уже дали оценку нашей работе, и она положительная. Владислав Александрович Третьяк назвал Челябинск «хоккейной державой», Дмитрий Анатольевич Курбатов – «абсолютно хоккейным регионом», а 15 000 зрителей на двух матчах России и Франции подтвердили это.Для клуба и города матчи сборной были генеральной репетицией перед юниорским чемпионатом мира — 2018. Мы увидели «тонкие» места, поняли, над какими ошибками нужно работать, в каком направлении двигаться. И теперь уверены – через год проведём столь статусный турнир на самом высоком уровне!» — говорится в заявлении функционера на официальном сайте «Трактора».