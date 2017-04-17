Малкин возглавляет гонку бомбардиров плей-офф НХЛ, Радулов — второй

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»является лидером гонки бомбардиров текущего плей-офф НХЛ. На счету российского хоккеиста 6 (2+4) очков в трёх матчах. Также Малкин является лучшим ассистентом текущего розыгрыша Кубка Стэнли — в его активе 4 голевых паса.Ещё один россиянин — форвард «Монреаль Канадиенс»— вместе с форвардами «Питтсбурга» Сидни Кросби и Джейком Гюнцелем расположился на второй строчке. Радулов набрал 5 (2+3) очков.Кроме того, Малкин — второй в текущем плей-офф по показателю полезности. Российский нападающий в трёх матчах заработал «+3».