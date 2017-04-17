Пашков: СКА сильнее всех, такое судейство настраивало против команды болельщиков

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл итоги девятого сезона лиги, и в частности финальной серии плей-офф КХЛ. СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.
«Интрига в финальной серии была потеряна ещё в Санкт-Петербурге. При счёте 1-1 в двух овертаймах Магнитогорск дважды играл в большинстве и эти моменты не имел права упускать. Ну и совсем тяжёлым получилось поражение в матче номер четыре, когда, видимо, не случайно произошёл срыв у Даниса Зарипова. Этот момент показал, что действующий чемпион уже чувствует себя обречённым. Великолепные по меркам КХЛ баланс и качество состава позволили СКА предложить соперникам те скорости, на которых те просто не были готовы играть. Плюс в первых двух матчах лидеров «Магнитки» основательно побили — и бросалось в глаза, что физиологически и функционально эти ветераны выдать большее уже не способны.
Судейство? Те единичные проблемы, которые возникали у нашего судейского корпуса во времена Владимира Плющева, теперь стали системными. Я много прожил в СССР, когда прессу, в общем-то, контролировали. И, честно говоря, не ожидал, что эти времена вернутся в Россию в XXI веке — может быть, даже в более жёсткой форме. СКА в этом сезоне объективно был сильнее всех. Поэтому такое судейство Санкт-Петербургу где-то, может быть, даже мешало, настраивало против команды всех нейтральных болельщиков. Вот такая клякса… Илья Воробьёв ещё не возмужал и не стал таким большим тренером, как его отец Петр Ильич. Поэтому тактика Воробьёва-младшего, которую условно назову «ни войны, ни мира», оказалась неверной. Надо было на пресс-конференциях или идти в бой за свою команду, не боясь никаких штрафов, или судейскую тему вообще никак не упоминать. Считаю, тренер «Металлурга» получил очень хороший урок. Уральцев мог спасти только безрассудный и гениальный ход в стиле Тарасова. Но тренера такого масштаба уже нет — и, боюсь, в ближайшее время не будет.
Наверное, мы прошли самый невзрачный сезон в истории КХЛ. Наша главная проблема — отсутствие системы, развивающей игроков. Даже без всех этих новомодных потолков зарплат и принципов равных возможностей можно обойтись. Ключевой момент — календарь. Игроки сначала четыре месяца отдыхают, затем проводят никаких турнирных задач не решающий регулярный чемпионат и — за исключением игроков сборных — не приобретают никакого международного опыта. Хоккеисты должны получить правильное расписание с чёткими игровыми и тренировочными циклами, которые ещё советской хоккейной наукой были расписаны. Далее наши клубы обязаны участвовать в международных соревнованиях — в Лиге чемпионов, в Континентальных кубках и так далее, только на интернациональном уровне молодые будут расти. Сезон поставил перед нами очень много вопросов. Надеюсь, мы не будем сами себя обманывать, выдумывать очередную порцию нелепых цифр и зарывать голову в песок. Загнали себя в ловушку — но обязаны искать выход», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.