Занатта: СКА проявил больше терпения в финале Кубка Гагарина

Экс-главный тренер петербургского СКАпрокомментировал победу команды в финале Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом».«СКА проявил больше терпения в этом финале, они не теряли самообладания из-за того, что не могли пробить Василия Кошечкина. Они не отходили от своего плана на игру, и это принесло им пользу против такой организованной команды, как «Металлург», — сказал Занатта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.