Гюнцель – 1-й за 25 лет игрок «Питтсбурга» с хет-триком и голом в ОТ в плей-офф

Форвард «Питтсбург Пингвинз»в матче первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ, счёт в серии 3-0) забросил три шайбы и был признан первой звездой матча.22-летний американский хоккеист стал первым с 1992 года игроком «пингвинов», сделавшим в Кубке Стэнли хет-трик с голом в овертайме. Последний раз это удалось нападающему Рону Фрэнсису. В трёх матчах текущего турнира на счету Гюнцеля 5 (4+1) очков.