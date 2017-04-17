Бицадзе: о недонастрое на матч с Беларусью на ЮЧМ не может быть и речи

Форвард юниорской сборной Россиирассказал о подготовке команды к третьему матчу чемпионата мира с командой Беларуси.«Нужно добавлять в реализации голевых моментов, лучше действовать в неравных составах, особенно при игре в большинстве. Одну из шайб в прошлом матче с американцами (4:5) сначала записали на меня, потом почему-то на Диму Саморукова, а потом обратно. Перепутали девятку с пятёркой. О недонастрое на белорусов речи быть не может — будем биться, стараться. На турнире всё рядом, прогулялись 5-10 минут и дошли от отеля до арены, это плюс организаторам. Удивлены тем, что трибуны полные, это приятно. На прошлом чемпионате мира посещаемость была не очень хорошая. Чувствуем себя поувереннее, так как это второй чемпионат мира для нас, но здесь другие команды, все ребята играют на хорошем уровне. С Лёшей Липановым следим, как «Динамо» (Балашиха) играет в финале ВХЛ, болеем за них», — сказал Бицадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.