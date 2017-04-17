Пьетранджело: игра Аллена в серии с «Миннесотой» — это просто фантастика

Капитан «Сент-Луис Блюз»оценил игру голкипера команды Джейка Аллена в серии плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд». В трёх матчах серии Аллен отразил 114 бросков из 117. «Блюзмены» в настоящее время ведут в серии со счётом 3-0.«Это просто фантастика. Я не очень хороший оратор и не люблю произносить громкие эпитеты. Мне приходит в голову только слово «фантастика». Он очень спокоен, всегда выручит команду, остановит игру, когда нужно. Он нам нужен», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.