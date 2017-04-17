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Тарасенко: «Сент-Луис» старается не расслабляться, несмотря на 3-0 в серии

17 апреля 2017, понедельник. 10:59. Хоккей
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» (3:1) в серии плей-офф НХЛ. «Блюзмены» ведут в серии 3-0.

«Знали, что будет тяжёлая игра. Возможно, еще тяжелее, чем первые две. В тактическом плане это был важный матч. Настрой был только на победу. Знали, чего ожидать. Выполнили тренерскую установку, выложились на сто процентов. Хорошо, что сейчас лидируем 3-0. Стараемся не расслабляться, готовимся к четвёртой игре.

Вратарь Аллен всегда хорошо играл, просто журналисты любят играть на том, у кого идёт игра, у кого нет. Мы всегда верили в него и в Картера Хаттона. Они очень помогали нам в течение сезона, помогают и теперь.

Как бороться с «Миннесотой»? Просто бороться. Моментов много, надо реализовывать. Если на тебя бегут три игрока, значит, партнёры открыты. Нет такого хоккея, от которого не найти противоядия», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
Новости. Хоккей
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