Аллен: «Блюз» надо пару дней отдохнуть и подготовиться к битве

Голкипер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал развитие серии с «Миннесотой Уайлд» (3:1). В трёх матчах серии Аллен отразил 114 бросков из 117, счёт в серии 3-0.«Всё как обычно. Они придерживались своего плана на игру, а мы своего. Вторая половина игры стала для нас настоящей проверкой. Они очень старались, заставили нас отойти в оборону, но мы выстояли.Это важная победа. Следующий матч будет ещё тяжелее. Так что нам надо пару дней отдохнуть и подготовиться к битве. Болельщики скандировали моё имя? Я не зацикливаюсь на этом, но было очень приятно почувствовать их поддержку. У нас отличные болельщики», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.