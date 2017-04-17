Антипин: игрокам «Магнитки» не стыдно посмотреть друг другу в глаза

Защитник магнитогорского «Металлурга»прокомментировал поражение от СКА в финале розыгрыша Кубка Гагарина. Счёт в серии 1-4.«Конечно, разочарование есть. Всегда неприятно проигрывать. Мне кажется, нам сил не хватило. Сужу по себе. Немножко мы проигрывали и в скорости, и в физике. Но нам не стыдно посмотреть друг другу в глаза. Мы все бились, каждый выкладывался, и мы благодарны друг другу за это», — цитирует игрока уральской команды официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.