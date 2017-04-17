Койл: «Миннесоте» нужно активно играть под воротами, «душить» защитников «Блюз»

Форвард «Миннесоты Уайлд»прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» (1:3) в третьем матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли (0-3).«Мы должны найти выход. Они очень плотно играли. Мы об этом говорим после каждой игры серии. Уже надоело. Мы должны найти способ, чтобы начать забивать больше. Нам нужно активно играть под воротами, «душить» их защитников. Мы должны забивать во что бы то ни стало. Сейчас или никогда. Мы уже устали говорить об этом, но нам надо решить эту проблему», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.