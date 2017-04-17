Тихонов: судейство – это вообще не наша забота, судьи от нас не зависят

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился эмоциями от завоевания кубка Гагарина.
«Тяжело ли было смотреть за игрой с трибун? Вообще невозможно! Я столько маек поменял, подмышки потели. Не знаю, как ребята себя чувствуют, но у меня вообще сил нет.
Судейство – это вообще не наша забота. Мы концентрировались на своей игре. Судьи от нас не зависят.
Я всем говорил, что буду рассматривать предложения только после Кубка Гагарина. Время чуть пройдёт, сядем с семьёй и будем думать.
Жалею ли, что вернулся в КХЛ? Ни в коем случае! Как жалеть? Чемпионом всё-таки стал! Лучше и не могло быть», – сказал Тихонов.
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