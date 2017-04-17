Кошечкин, Антипин, Дадонов и Рыков — лучшие игроки финальной серии плей-офф КХЛ

КХЛ определила лауреатов финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.Лучшим вратарём признан(«Металлург» Мг). В пяти матчах финальной серии он отразил 203 из 218 бросков, процент отражённых бросков 93,11. В среднем за матч в финале в створ ворот Кошечкина наносили 43,6 броска. Вратарь «Металлурга» был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона- 2016/17.Лучшим защитником признан(«Металлург» Мг), в пяти матчах финальной серии забросивший три шайбы. Антипин не завершил ни одного из этих матчей с отрицательным показателем полезности. Также на его счету 8 блокированных бросков.Лучшим нападающим признан(СКА), одержавший вместе с командой четыре победы в пяти матчах финала и набравший в них 5 (4+1) очков при показателе полезности «+1». На счету нападающего СКА дубль в первом матче серии (одна из шайб стала победной), а также решающий гол в овертайме третьей игры.Лучшим новичком признан защитник(СКА), сыгравший в четырёх из пяти матчей серии с «Металлургом». 20-летний игрок в общей сложности провёл на льду в финале 31 минуту 53 секунды (в среднем 6 минут 22 секунды за игру). На его счету также 2 броска по воротам и 2 блокированных броска.