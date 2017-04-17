Читатели: сборная России выиграет золото ЮЧМ-2017

На «Чемпионате» завершился опрос: «Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?».
Простое большинство — 33% опрошенных — уверено в победе сборной России. 20% респондентов считает, что российская команда выиграет бронзовые медали. 15% читателей проголосовало за проигрыш в финале турнира. Вариант ответа «проиграет в полуфинале и останется без медалей» набрал 13% голосов. 10% принявших участие в опросе считает, что сборная России не выйдет из группы. Наконец, 9% читателей проголосовала за невыход сборной России из группы.