Шипачёв: только трусы жалуются на судейство, это удел слабых

Нападающий СКАпорассуждал на тему судейства в финальной серии с «Магниткой» (4-1).«В КХЛ есть судейский комитет, вот пусть они разбираются с вопросами по судейству, люди же за это там деньги получают, а нас эта тема касается, только когда нам штрафы выписывают. Грубости особой не было в финале, хоккей должен был понравиться зрителям.Думаю, эту тему просто так раздули, а на самом деле игрокам «Магнитки» наплевать на судей, они профессионалы, молодцы, бились. И вообще, только трусы жалуются на судейство, это же даже ведущий по арене в Магнитогорске сказал, это удел слабых», — сказал Шипачёв.