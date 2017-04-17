Е. Григоренко: конечно, я хочу остаться в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Евгений Григоренко высказался о своём восстановлении после травмы и развитии карьеры. В сезоне-2016/17 хоккеист провёл лишь один матч за казанскую команду.«Как чувствую себя после травмы? Три месяца уже прошло, я, в принципе, был готов играть и с «Магниткой».Остаюсь ли в команде? Пока нет информации, никто ничего не говорил. Сам, конечно, хочу остаться. «Ак Барс» – топовый клуб, который ставит высокие задачи. А играть в команде, которая борется за выход в плей-офф, немного не то, особенно когда с детства в тебя закладывают, что нужно бороться за кубок, за медали», — сказал Григоренко.