Трямкин: буду думать насчёт будущего, советоваться с агентом

Защитник «Ванкувер Кэнакс»подвёл итоги своего первого полноценного сезона в НХЛ.«Первые три дня межсезонья проведу с родными. Я же практически год никого не видел. Потом поедем отдохнуть куда-нибудь, а потом тренировки. Быстро? Я же не собираюсь полноценные сборы проходить. Но нельзя застаиваться. Кроссы, зал – перед сезоном нужно держать себя в форме. Моё будущее? Пока не решил. Буду думать, советоваться с агентом. Я правда не знаю. Есть опредёленные мысли, но пока не готов поделиться с окружающими. Хочу играть – это правда. Просто хочу играть в хоккей.Отставка главного тренера? Не думаю, что это будет иметь хоть какое-то значение. Что тренеры? Они приходят и уходят, как и хоккеисты меняют команды. При принятии решения отставка Дежардена с помощниками не будет иметь никакого значения. Хм, был момент, когда уже начали говорить об этом чуть ли не вслух, но мы выиграли пару матчей, и тема была закрыта. Не было такого, чтобы мы в раздевалке обсуждали увольнение, хотели этого. Тут так не принято. Были с ним в рабочих отношениях. В обычном смысле. Тут с тренерами особо не сближаются, но и не воюют. По крайней мере, игроки моего возраста. Если у него были какие-то претензии к моей игре, то он высказывал, а я старался исправиться.Я думал, что готов к сезону, но это было не так – в скорости уступал. Но примерно через пять игр я уже понимал, что набрал форму, однако всё равно не попадал в заявку и в тот момент стал немного нервничать. Но какой тут выход? Сидеть и терпеть. Работать. АХЛ? Скорее я бы вернулся в Россию. Послушайте, я вообще не понимал, о чём идёт речь. У меня в договоре был пункт, что я не буду выступать за «Ютику». Не считал и не считаю, что мне это как-нибудь могло помочь.Почему не играл в большинстве? И это ещё один вопрос, на который у меня нет ответа. В сезоне я почти не выходил в большинстве. Как-то на семь-восемь секунд появился, но это всё. Не знаю почему. Тренер видел там других хоккеистов», — цитирует Трямкина «Спорт-экспресс».