У «Кузни» в межсезонье не будет заграничных сборов

Новокузнецкий «Металлург» в межсезонье планирует обойтись без заграничных сборов, ограничившись подготовкой на домашней арене и в Сочи, сообщили в пресс-службе клуба.Уже сформирован план предсезонной подготовки. После выхода из отпуска команда традиционно пройдёт углублённое медицинское обследование, первый тренировочный сбор состоится в Новокузнецке.Второй сбор команды запланирован на 15-30 июля в Сочи, после чего «Металлург» примет участие в Кубке губернатора Нижегородской области, который пройдёт с 1 по 7 августа. Затем «Металлург» проведёт недельный учебно-тренировочный сбор в Новокузнецке, а с 15 по 18 августа команда выступит на предсезонном турнире в Уфе.Заключительная часть предсезонной подготовки «Металлурга» пройдёт в Новокузнецке.