Крикунов: чемпионство СКА логично, это было ясно и в «регулярке»

Заслуженный тренер Россиивысказался о финальной серии плей-офф КХЛ. СКА обыграл «Магнитку» в пяти матчах.«Честно говоря, я думал, что серия не закончится в Магнитогорске и вернётся в Питер. Надеялся на то, что ударное звено «Магнитки» скажет всё-таки свое слово. Несмотря на то, что соперник против них играл очень жёстко. Бил, не жалел… Думал, что, поддерживаемые своими зрителями, они сумеют выйти из-под этого пресса. Но – не удалось. В очередной раз приходится признать, что состав у СКА сильнее, ровнее. От любого звена можно ожидать опасности. И именно это сыграло свою роль в последнем матче финала.Магнитогорск не смог удержать преимущество в счёте. Питерцы просто продолжали спокойно гнуть свою линию. И, даже проигрывая 0:2, они не перестали быть катком. Давили и давили. Моментами выглядели настолько мощно, что закрывали «Металлург» в его зоне. И в эти моменты, честно сказать, сомнений не оставалось в том, кто в итоге победит и возьмёт Кубок Гагарина. СКА – очень мощная команда, отлично подготовленная и физически, и тактически.Отдельно хотел бы отметить Кошечкина. Один раз он сплоховал, пропустив гол от красной линии, да и то бросок был очень сложный. В основном он сыграл очень хорошо, учитывая то, что защитники постоянно позволяли сопернику добивать шайбу, теряли своих игроков на пятаке.В чём был шанс «Магнитки»? Ни в коем случае нельзя было удаляться. Не получилось. Мне кажется, питерцы в итоге смогли нейтрализовать Мозякина и компанию, играя против них в меньшинстве. А вот «Магнитка» могла и должна была действовать в меньшинстве лучше. Шипачёв, Дадонов, Гусев – талантливые ребята, и проявили они себя с наилучшей стороны. Одним словом, чемпионство СКА – логично. Это было ясно и в регулярном сезоне, хотя мне и довелось выиграть у Питера. По составу и по всему остальному было видно, что эта команда знает, чего хочет, и знает, как этого добиться», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.