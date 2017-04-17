Телеканал Магнитогорска не будет наказывать комментатора за слова о Ковальчуке

В руководстве телеканала ТВ-ИН сообщили, что не будет применяться никаких санкций к комментатору хоккейных матчей, который во время трансляции пятого матча серии со СКА назвалподлецом и предложил разбить ему лицо. В этой игре форвард «армейцев» нанёс удар Яну Коваржу, который остался незамеченным судьями.«Павел высказывал своё собственное мнение. Какие тут могут быть наказания, поощрения… Он максимально близко был к команде, он рассказывал всё, что происходило на площадке, был проводником для зрителей. Воспринял это поражение самым серьёзным образом, пропустил через себя и поэтому, может быть, был несдержан в своём комментарии. Но, естественно, никаких санкций не будет. Позволим ему думать так», — цитирует «Лайф» заявление представителя телеканала.