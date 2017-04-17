Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира c Беларусью

Стал известен состав сборной России U18 на третий матч группового этапа юниорского чемпионата мира—2017 с командой Беларуси. В первой встрече турнира россияне обыграли шведов (3:1), а затем проиграли американцам (4:5). Белорусские хоккеисты уступили во всех трёх встречах группового этапа. Начало матча — в 20:30 мск.
Сборная России:
Устименко (Райко);
Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;
Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Дедов, Муранов — Марушев — Колтыгин, Шашков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Беларусь.
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